Бителло высказался о работе под руководством Карпина

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о работе под руководством главного тренера московского клуба Валерия Карпина.

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«Что изменилось с приходом Карпина в команде? Поменялось все. Вообще все. У Лички есть свои качества, но с Карпиным есть серьезные изменения, на мой взгляд. Но мы работаем вместе только месяц, и этого мало. Уверен, команда станет лучше», - цитирует Бителло «РБ Спорт».

Валерий Карпин стал главным тренером московского «Динамо» в июне текущего года, подписав контракт с клубом до лета 2028 года.

В первом туре нового сезона РПЛ «бело-голубые» сыграли вничью с «Балтикой» из Калининграда на домашнем поле - 1:1. Бразилец Бителло отметился результативной передачей.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» в Москве. Матч состоится в субботу, 26 июля. Начало - в 17:30 (по мск).