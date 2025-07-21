Полузащитник «Ростова» объяснил поражение от «Зенита»

Футболист «Ростова» Константин Кучаев высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла накануне, 20 июля, и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

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