«Рома» объявила о трансфере полузащитника

Итальянская «Рома» объявила о переходе полузащитника Нейла Эль-Айнауи из французского «Ланса». Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2030 года. За римлян Эль-Айнауи будет выступать под восьмым номером.

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«Добро пожаловать в Рим, Нейл!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Эль-Айнауи родился 2 июля 2001 года во Франции и является воспитанником молодёжной академии «Нанси». В 2021 году он дебютировал в основном составе этого клуба. В 2023 году он перешёл в «Ланс», где играл последние два сезона. Полузащитник провёл 130 матчей во всех турнира, в которых забил 17 голов.