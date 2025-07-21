Черданцев рассказал, какую команду видит фаворитом на старте сезона РПЛ

Футбольный комментатор Георгий Черданцев заявил, что «Зенит» из Санкт-Петербурга является главным фаворитом РПЛ сезона-2025/26.

«Кто главный фаворит сезона? «Зенит» или кто-то другой? На данный момент да. Достаточно посмотреть на обойму игроков: «Зенит» практически никого не потерял, сделал серьезные покупки. Тот же Жерсон по всем показателям - игрок топ-уровня. На старте фаворитом вижу петербургский клуб, но в прошлом году ведь было то же самое», - цитирует Черданцева «РГ».

В первом туре РПЛ «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Игра прошла вчера, 20 июля, на стадионе «Газпром Арена».

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.

Во втором туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях. Матч пройдет в воскресенье, 27 июля. Начало - в 20:00 (по мск).