Стало известно, почему клубам РПЛ не интересен Халк

Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ оценил возможность возвращения бразильского нападающего Халка в чемпионат России.

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«Чтобы он вернулся, нужно, чтобы его пригласили. Топовые клубы на определенной конъюнктуре не делают акцент, потому что, естественно, они предпочитают иметь более молодых игроков, перспективных, которые не только играют, но и в недалеком будущем могут выгодно продаться. С точки зрения финансового интереса, я думаю, что, если топовый клуб РПЛ хочет договориться с очень результативным игроком, который может играть еще один-два, три года на высоком уровне то, да, Халк может вернуться. Но это вложение, как мы говорим, только в одну сторону. Другая сторона, то, что клуб может получить дивиденд от какой-то будущей продажи, конечно, намного сложнее реализовывается с приходом Халка», - считает Барбоза.

Халк выступал за «Зенит» в период с 2012 по 2016 год, в 148 матчах за петербургский клуб бразилец отметился 77 мячами и 59 ассистами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего футболиста в 1,5 млн. евро.