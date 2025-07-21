Бителло отреагировал на критику Лунева, который назвал его чудаком

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, что думает о словах про себя от его одноклубника Андрея Лунева. Ранее вратарь московского клуба заявил: «Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан «Динамо». Ну, окей».

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«Не хочу об этом говорить. Тот момент, когда у меня была повязка - решение тренера. Но это не значит, что я всегда буду капитаном. Тренер доверяет мне, он принял тогда решение. Капитан у нас Фомин. Мы его уважаем», - цитирует Бителло «РБ Спорт».

Бразилец получил капитанскую повязку в товарищеском матче с 2DROTS (3:0).

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 35 матчах за «бело-голубых» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 13 результативных передач.