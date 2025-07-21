Полузащитник «Ростова» поделился целями на сезон

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО высказался о физическом состоянии команды на старте нового сезона.

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– Как оцените физическое состояние команды в целом? И свои собственные кондиции?

– Я готов на все 100%. Провел полностью все сборы, поэтому я готов. Будем прибавлять через конкуренцию, а там уже дальше все зависит от тренерского штаба.

– Какие цели у «Ростова» на сезон? На РПЛ, на Кубок России?

– Цель всегда одна – это выигрывать в каждом матче. Я не буду закидывать удочку, что за что-то конкретное бороться, как, например, в том сезоне за финал Кубка и так далее. Будем от матча к матчу идти и прибавлять в каждой игре.

– Место в первой восьмерке РПЛ устроит «Ростов»?

– Не буду говорить, что нас устроит место в восьмерке. Чем выше, тем лучше. Будем стараться делать все возможное для этого. И не думать о том, что вот восьмерка – это хорошо. Потому что «Ростов» всегда показывал хороший футбол, атакующий, вертикальный, – сказал Миронов.

В прошлом сезоне «Ростов» финишировал на 8-м месте в РПЛ, а также дошел до суперфинала Кубка России, где проиграл ЦСКА.