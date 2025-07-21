«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с экс-футболистом «Тоттенхэма»

Крайний защитник Кайл Уолкер-Питерс перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Контракт с экс-игроком «Тоттенхэма» подписан до лета 2028 года. За «молотобойцев» Уолкер-Питерс будет выступать под вторым номером. Последним клубом защитника был «Саутгемптон».

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