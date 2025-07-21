Главный тренер минского «Динамо» отреагировал на отправку в отпуск

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко рассказал «Матч ТВ», что клуб действительно отправил его в отпуск по ходу сезона.

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Ранее пресс‑служба «Динамо» сообщила, что Скрипченко отправлен в отпуск, а команду к предстоящему матчу 2‑го квалификационного раунда Лиги конференций с албанской «Эгнатией» готовит Александр Павлов.

— Вас действительно отправили в отпуск? Или это отстранение от работы?

— Формулировка на официальном сайте соответствует действительности. Больше добавить ничего не могу, — сказал Скрипченко «Матч ТВ».

«Динамо» после 15 туров занимает четвертое место в чемпионате Белоруссии, от лидера столичную команду отделяют 10 очков. Скрипченко работает в «Динамо» с 2022 года и дважды подряд выиграл чемпионат страны.