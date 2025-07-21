В «Зените» рассчитывают на разъяснения отмены гола в матче с «Ростовом»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые рассчитывают получить разъяснения по поводу отмены третьего гола в матче чемпионата России с «Ростовом» (2:1). На 83-й минуте «Зенит» забил третий гол, но главный арбитр встречи после консультации с судьями, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR), отменил взятие ворот из-за офсайда.

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«Это непростой эпизод. Помимо ситуации с пасом была дальнейшая ситуация с участием вратаря «Ростова». Пускай специалисты дадут разъяснения», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».