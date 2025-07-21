ЦСКА хочет арендовать игрока "Эстудиантеса" Паласиоса

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Московский ЦСКА ведет работу на трансфером правого атакующего полузащитника аргентинского «Эстудиантеса» уругвайца Тиаго Паласиоса. Об этом сообщает портал Legalbet со ссылкой на корреспондента издания Анара Ибрагимова.

ЦСКА хочет арендовать футболиста из Аргентины
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По информации источника, красно-синие намерены арендовать Паласиоса с правом последующего выкупа. Такие условия не устраивают президента аргентинского клуба, известного в прошлом футболиста Хуана Себастьяна Верона, который готов пойти только на продажу игрока.

Подчеркивается, что Паласиос являтся одним из наиболее высокооплачиваемых игроков своей команды. Он получает порядка $600 тысяч в год, тогда как средняя зарплата его одноклубников составляет $200-300 тысяч.

Действующий контракт футболиста с «Эстудиантесом» рассчитан до лета 2026 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает его в €3,5 млн.

По информации СМИ, армейцы ищут замену уходящему в Турцию Аббосбеку Файзуллаеву. Сообщалось, в частности, об интересе красно-синих к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.