«Золотое время!»: Мостовой не поверил в потолок зарплат футболистам

Для российских футболистов сейчас настало золотое время, поскольку даже средние игроки получают больше, чем платят в чемпионатах Италии или Англии, сказал в эфире НСН Александр Мостовой.

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В футболе сегодня на первом месте деньги, при этом в России главная проблема в раздутых зарплатах, заявил в интервью НСН экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой.

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ранее предложил ввести в российском футболе потолок зарплат, напомнив, что подобные ограничения есть в хоккейных лигах КХЛ и НХЛ. Мостовой признался, что не понимает, как можно ограничить зарплаты футболистов.

«Искусственно созданы какие-то сумасшедшие, заоблачные зарплаты. Никто не запрещает столько платить. В футболе сегодня на первом месте деньги. У кого деньги, те и будут решать, как им делать и что им делать. У "Зенита" их много, поэтому они покупают и платят сумасшедшие деньги. Что касается ограничений, а как это сделать? Я таких схем не знаю. По-моему (в футболе – прим. НСН) нигде ограничений никогда не было. Тут больше проблема не в ограничениях, а в раздутых зарплатах. Обычный средний футболист по меркам нашего чемпионата получает больше, чем в Италии, Испании или Англии. Это смешно! У нас такое время сейчас, золотое время для них», - сказал Мостовой.

При этом он не смог назвать минимальную зарплату, за которую согласились бы играть футболисты Российской премьер-лиги.

Со своей стороны, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ерундой идею введения потолка зарплат. По его мнению, никто не вправе указывать владельцу клуба платить футболисту не больше миллиона евро в год.