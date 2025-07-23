Писарев рассказал, чего не хватило "Ростову" в матче с "Зенитом"

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал результат матча 1 тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и "Ростовом" (2:1).

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- "Зенит" в первом тайме играл плохо. Команде сложно было реализовать свою игру с опорными полузащитниками Барриосом и Сантосом. Оба разрушители и оборонительные игроки. Жерсон должен был добавить в атаке, хотя он тоже низко играл. Во втором тайме у "Ростова" силы закончились. Был энергозатратный футбол, много бегали без мяча, дисциплинированно, на рывках. "Ростов" удивил тем, что после потери лидеров не сломался. Прохин выполняет роль Глебова, очень понравились Вахания и Комаров. Для "Ростова" хороший матч, не хватило ресурса замен, - передаёт слова Писарева Metaratings.ru.

Матч 1 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Ростов" прошёл 20 июля на поле петербургской "Газпром Арены" и завершился волевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

На 22-й минуте вингер гостей Иван Комаров реализовал ошибку голкипера сине-бело-голубых Евгения Латышонка, пас которого из-под прессинга был перехвачен нападающим Егором Голенковым. На 67-й минуте форвард Матео Кассьерра сравнял счёт, подобрав отскочивший в штрафной мяч, на 79-й минуте вингер Андрей Мостовой с пенальти принёс победу "Зениту".

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак произвёл четыре замены к 68-й минуте, наставник жёлто-синих Джонатан Альба свою первую перестановку в составе сделал на 74-й минуте, остальные - после 80-й минуты.