В «Баварии» приняли решение не направлять третье письменное предложение «Штутгарту» с целью приобрести нападающего Ника Вольтемаде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб не потерял интерес к 23-летнему форварду, однако хочет скорректировать и улучшить новое предложение только после личных переговоров со «швабами», которые на текущий момент отказываются от встречи и не хотят продолжать переговоры.

28 июля Вольтемаде прибудет на тренировочный сбор «Штутгарта». Не исключено, что в эти дни состоятся переговоры между клубами.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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