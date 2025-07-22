Капитан «Балтики» расхвалил главного тренера

Капитан «Балтики» Мендель: «Талалаев — действительно недооцененный тренер. Огорчает, что наших тренеров не ценят»
Капитан «Балтики» Андрей Мендель сказал, что считает главного тренера калининградского футбольного клуба Андрея Талалаева недооцененным специалистом.
«Балтика» в прошлом сезоне вышла в премьер‑лигу. В пятницу команда в гостевом матче 1‑го тура МИР РПЛ сыграла вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1.
— Не кажется ли мне, что многие недооценивают тренерское мастерство Талалаева? Есть такое. Андрей Викторович — действительно недооцененный тренер. Не могу сказать, почему это так. Он не работал в топ‑клубах РПЛ? Возможно, из‑за этого тоже недооценивают. Конечно, это огорчает, что наших тренеров не ценят, — сказал Мендель «РБ Спорт».