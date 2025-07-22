Капитан «Балтики» расхвалил главного тренера

Капитан «Балтики» Андрей Мендель сказал, что считает главного тренера калининградского футбольного клуба Андрея Талалаева недооцененным специалистом.

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«Балтика» в прошлом сезоне вышла в премьер‑лигу. В пятницу команда в гостевом матче 1‑го тура МИР РПЛ сыграла вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1.