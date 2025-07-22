Экс‑вратарь «Реала» Навас перешел в мексиканский клуб «Пумас»

Голкипер Кейлор Навас перешел из аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» в мексиканский клуб «Пумас», сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Росарио.

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Общая сумма трансфера 38‑летнего костариканца составит 2 миллиона долларов, из которых 100 тысяч — бонусы.

Как отмечается, решение было принято на основе «убеждения в необходимости поддержания коллективного проекта, в котором профессионализм и уважение к ценностям клуба неоспоримы».

— Мы твердо верим, что для достижения наших целей необходимо, чтобы все члены клуба шли в одном направлении, всегда отдавая предпочтение команде, а не отдельной личности, — говорится в сообщении.

Навас перешел в аргентинскую команду в январе 2025 года. Ранее он выступал за французский «ПСЖ», английский «Ноттингем Форест», несколько испанских команд, в том числе мадридский «Реал», с которым стал трехкратным победителем Лиги чемпионов. Навас участвовал в трех чемпионатах мира, за сборную Коста‑Рики провел 120 матчей.