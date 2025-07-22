Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Динамо» — «Балтика»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Балтикой» (1:1). Главным арбитром той встречи был Ян Бобровский.

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