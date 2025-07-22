В "Факеле" рассказали о ходе восстановления защитника после тяжелой травмы

Врач воронежского "Факела" Максим Рудяков рассказал о ходе восстановления защитника Макса Дзиова. "Макс Дзиов делает физиотерапию, работает с реабилитологом по индивидуальной программе. Пока можно сказать, что всё идёт ровно так, как и запланировано. Как мы уже объявляли, ожидаем готовности игрока к зимним сборам", - цитирует Рудякова "Чемпионат".

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Напомним, что защитник воронежского "Факела" Макс Дзиов выбыл из-за перелома ноги в матче 26 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с казанским "Рубином" (1:2).

Макс Дзиов выступает за воронежцев с лета 2024 года - защитник провел за клуб во всех турнирах 23 матча и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с "Факелом" рассчитан до конца текущего сезона.