Владелец «Акрона» рассказал о влиянии Дзюбы на команду

Владелец «Акрона» назвал Артема Дзюбу лидером команды.

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— Талантливый футболист, в которого мы верим. Брали как усиление команды, угадали. Лучший бомбардир нашей команды. Лидер как на поле, так и в раздевалке. Мы полностью довольны его игрой.

— Были ли опасения, что летом Артем может уйти?

— Мы точно знали, что он не будет заканчивать. Но определенные опасения были. Провели переговоры, достаточно быстро договорились. Все удачно, – сказал Павел Морозов.

В субботу в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) 36-летний форвард «Акрона» не отметился результативными действиями.

В 24 играх прошлого сезона во всех турнирах за тольяттинский клуб на счету Дзюбы 10 голов и 7 ассистов.