«Зенит» интересуется игроком из «Риу Аве»

«Зенит» по-прежнему интересуется форвардом «Риу Аве» Клейтоном.

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В конце мая сообщалось, что португальский клуб требовал за 26-летнего бразильца 15 млн евро.

«Зенит» хочет подписать Клейтона. Но им интересуются и другие клубы. «Порту» в их числе.

Футболист рассматривает возможность перехода в «Зенит». В том числе из-за большого количества бразильских футболистов в команде.

Но пока нет понимания, в какой именно клуб перейдет Клейтон. Скоро все должно решиться», – сообщил «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.

В 37 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Риу Аве» на счету Клейтона 18 голов и 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.