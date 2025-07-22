«Зенит» интересуется игроком из «Риу Аве»

«Зенит» может подписать Клейтона из «Риу Аве». У форварда 18+4 в 37 играх прошлого сезона
«Зенит» по-прежнему интересуется форвардом «Риу Аве» Клейтоном.
В конце мая сообщалось, что португальский клуб требовал за 26-летнего бразильца 15 млн евро.
«Зенит» хочет подписать Клейтона. Но им интересуются и другие клубы. «Порту» в их числе.
Футболист рассматривает возможность перехода в «Зенит». В том числе из-за большого количества бразильских футболистов в команде.
Но пока нет понимания, в какой именно клуб перейдет Клейтон. Скоро все должно решиться», – сообщил «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.
В 37 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Риу Аве» на счету Клейтона 18 голов и 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
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