Иранский футболист рассказал, как чувствует себя в России

Иранский футболист махачкалинского «Динамо» Джавад рассказал о безопасности в России. Его слова приводит ТАСС.

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Иностранный футболист признался, что рад вернуться в Россию.

«Чувствую себя здесь комфортно и безопасно. Здесь хорошие условия для игры в футбол, и у нас хорошая команда. Надеюсь, что все самое страшное позади», — заявил Джавад.

Как уточняет агентство, некоторое время полузащитник не мог вернуться в Россию из Ирана из-за вооруженного конфликта с Израилем. В данный момент он находится в расположении махачкалинского клуба.

Джавад перешел в махачкалинское «Динамо» летом 2024 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги хавбек принял участие в 24 матчах, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 900 тысяч евро.