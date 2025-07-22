В "Зените" рассказали о процессе адаптации Жерсона

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался об адаптации Жерсона в петербургском клубе.

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"Жерсон вливается в команду. Мы помогаем ему быстрее адаптироваться. Это отличный игрок, у которого много прекрасных качеств. Надеемся, что он подарит нам много радости и будет помогать в каждом матче", - цитирует Барриоса Metaratings.

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2030 года. Бразильский полузащитник вышел на поле во втором тайме в матче 1 тура чемпионата России с "Ростовом" (2:1), но не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за итальянскую "Рому", французский "Марсель" и бразильский "Флуминенсе".

Во 2 туре Российской Премьер-Лиги петербургский клуб сыграет на выезде с казанским "Рубином".