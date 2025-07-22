Мостовой заявил, что при Карпине игра "Динамо" не изменилась

Газета.Ru

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что при Валерии Карпине игра московского «Динамо» не изменилась, передает РИА Новости.

Мостовой раскритиковал "Динамо" при Карпине
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«Изменения в игре «Динамо» при Карпине? На данный момент ничего не меняется. В футболе все придумано. Правила одни и те же, играют же все равно футболисты. Поэтому какая разница, кто стоит у бровки», — сказал Мостовой.

«Динамо» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с калининградской «Балтикой». «Балтика» открыла счет в матче: на 12-й минуте отличился Брайан Хиль. Бело-голубые отыгрались в начале второго тайма: Хуан Хосе Касерес сравнял счет после углового.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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