Владелец "Акрона" рассказал о мечте

Владелец "Акрона" Павел Морозов рассказал о стратегии развития клуба.

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"Хочется растить собственных футболистов, видеть 9, 10, 11 воспитанников на поле. Вряд ли это достижимо, но мы будем к этому стремиться. Воспитание молодых футболистов — долгий процесс, но мы к этому идем", - цитирует Морозова "СЭ".

Сезон-2024/2025 стал первым для тольяттинского "Акрона" в Российской Премьер-Лиге, в дебютном сезоне команда Заурбека Тедеева заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

В 1 туре чемпионата России нынешнего сезона тольяттинцы сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). Во втором туре Российской Премьер-Лиги "Акрон" сыграет на выезде с "Сочи", который в первом туре уступил на выезде московскому "Локомотиву" (0:3).