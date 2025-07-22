Файзуллаев прошел медосмотр в новой команде

Файзуллаев прошел медосмотр в «Истанбуле». «Башакшехир» отправит ЦСКА 7,5 млн в полном объеме в ближайшее время (Sport24)
Аббосбек Файзуллаев завершает переход в «Инстанбул».
«Аббосбек Файзуллаев успешно прошел медобследование в Стамбуле. В ближайшее время «Башакшехир» отправит в ЦСКА сумму за трансфер в размере 7,5 миллионов евро в полном объеме.
Как только армейцы получат деньги, стороны подпишут трансферный лист, а турецкий клуб – личное соглашение с футболистом.
На данный момент с игроком устно согласован трехлетний контракт. Также «Башакшехир» планирует прописать в нем сумму отступных для европейских клубов.
Сделка завершена на 99 процентов. Если все документы будут закрыты в срок, о переходе Файзуллаева объявят до конца недели», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Файзуллаев прошел медосмотр в «Истанбуле». «Башакшехир» отправит ЦСКА 7,5 млн в полном объеме в ближайшее время (Sport24)
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