Файзуллаев прошел медосмотр в новой команде

Аббосбек Файзуллаев завершает переход в «Инстанбул».

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«Аббосбек Файзуллаев успешно прошел медобследование в Стамбуле. В ближайшее время «Башакшехир» отправит в ЦСКА сумму за трансфер в размере 7,5 миллионов евро в полном объеме.

Как только армейцы получат деньги, стороны подпишут трансферный лист, а турецкий клуб – личное соглашение с футболистом.

На данный момент с игроком устно согласован трехлетний контракт. Также «Башакшехир» планирует прописать в нем сумму отступных для европейских клубов.

Сделка завершена на 99 процентов. Если все документы будут закрыты в срок, о переходе Файзуллаева объявят до конца недели», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.