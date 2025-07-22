«Челси» хочет купить вратаря ПСЖ

Лондонский «Челси» хочет приобрести вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму и следит за переговорами голкипера с французским клубом, сообщает RMC Sport.

По информации источника, несколько европейских топ‑клубов хотели бы приобрести Доннарумму, но «Челси» выказывает наиболее сильный интерес к трансферу.

Действующее соглашение 26‑летнего итальянца с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года. Переговоры о продлении контракта ведутся в последние месяцы. Доннарумма хочет остаться в парижском клубе, однако стороны не могут договориться по финансовым условиям.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что «ПСЖ» предлагает Доннарумме продлить действующий контракт с понижением заработной платы.