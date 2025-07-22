Воспитанник «Зенита» возвращается в систему клуба. Он может помочь Семаку

32-летний защитник Денис Терентьев, по данным телеграм-канала «#вЗените», вновь станет частью системы сине-бело-голубых. Он присоединится ко второй команде клуба – «Зениту»-2, который играет во Второй лиге. Но это не просто история про ностальгию – у такого возвращения есть конкретная логика. Подробности – в материале «Спорта День за Днем».

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Опытный игрок для молодой команды

«Зенит»-2 остается одной из самых молодых команд Второй лиги. Уровень конкуренции высокий, а в число задач входит не только результат, но и подготовка игроков для главной команды. Ставка на молодых требует баланса, и, вероятно, именно поэтому клуб решил вернуть своего уже опытного воспитанника. Терентьев, который начинал в Академии «Зенита» и знает ее требования и стандарты, рассматривается как связующее звено между тренерским штабом и теми, кто только осваивается во взрослом футболе. Его возвращение – помощь Константину Коноплеву, возглавляющему «Зенит»-2.

Академия, Спаллетти и аренды

Терентьев – воспитанник Академии «Зенита». В 2010 году он дебютировал в молодежном первенстве, выйдя на поле в матче против «Терека». Уже через два года его заметил на тот момент главный тренер основной команды Лучано Спаллетти: 13 мая 2012-го Денис впервые сыграл за основную команду – в заключительном туре чемпионата России против «Анжи» (2:0), заменив Томаша Губочана на 89-й минуте.

Но, к сожалению, как и многим до и после него, Терентьеву не удалось закрепиться в основе. После дебюта он надолго отправился в аренды. В сезоне-2012/13 Денис провел 15 матчей за «Томь» в ФНЛ, забил один гол и помог команде вернуться в РПЛ.

Летом 2013 года аренда была продлена, а в 2015-м он снова на правах аренды оказался в Томске – перед тем как перебраться в «Ростов» уже на полноценный контракт.

Возвращения и очередной отъезд

В июне 2017-го Терентьев вернулся в «Зенит» и даже привлекался к играм главной команды, но в основном выступал за «Зенит»-2, а затем отправился в аренду в «Уфу». В октябре 2020 года состоялся второй заход в «Ростов». Там он провел почти четыре года – до завершения контракта в мае 2024-го.

Несмотря на то, что Терентьев так полноценно и не заиграл за «Зенит», он стал двукратным чемпионом России в составе петербуржцев.

Последним клубом защитника стала калининградская «Балтика», где он отыграл сезон-2024/25 и помог команде спустя год вернуться в РПЛ. Действие его контракта завершилось 30 июня этого года. Брать защитника с собой в высшую лигу калининградцы не стали.

По данным «#вЗените», в «Балтику» может отправиться другой воспитанник сине-бело-голубых – защитник Кирилл Обонин.

Перспективы в «Зените»-2

Формально «Зенит»-2 – команда, не имеющая прямого отношения к матчам РПЛ. Но регламент допускает участие игроков, заявленных за вторую команду, в матчах за основу. Это делает возвращение Терентьева интересным в еще одном аспекте: позиция правого защитника у «Зенита» остается одной из самых проблемных. Вряд ли тренерский штаб Сергея Семака действительно планирует задействовать ветерана в матчах чемпионата, но как экстренный вариант его фамилия вполне может появиться в заявке на одну из встреч. Вот вам и неожиданная альтернатива 21-летнему бразильцу Уэсли, за которого «Фламенго» просит аж 25 млн евро. Воспитанник, с «правильным» паспортом – а минусы будут? Шутки шутками, но сезон непредсказуем, поэтому все возможно… Но пока что это видится как возвращение человека, прошедшего путь от Академии «Зенита» до Премьер-лиги и снова оказавшегося среди тех, кто только начинает. Фото: Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер / ФК «Зенит», ФК «Балтика».