Гендиректор «Ахмата» анонсировал два трансфера

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что в ближайшие дни грозненский клуб усилит состав двумя футболистами.
В первом туре МИР РПЛ «Ахмат» уступил «Рубину» дома со счетом 0:2.
— У нас есть три приоритета. Первый приоритет — усиление состава, трансферная кампания продолжается. В ближайшие дни ожидаются два трансфера. Каждое решение взвешивается, нужны игроки на перспективу, а также здесь и сейчас. Второй — инфраструктура: улучшаем базу, подходим системно. Третий — наши болельщики, хотим видеть больше людей на трибунах, чтобы стадион дышал вместе с командой. «Ахмат» — сила! — передает слова Айдамирова корреспондент «Матч ТВ».