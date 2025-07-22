Умер двукратный обладатель Кубка чемпионов в составе «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля», «Челси» и сборной Уэльса Джоуи Джонс скончался на 71‑м году жизни, сообщил в социальных сетях другой экс‑игрок «красных» Джон Олдридж.

— Ещё одна печальная новость: Джоуи Джонс умер вчера вечером. Какой замечательный человек и защитник, который отдал сердце и душу красной футболке и всем клубам, за которые играл. Мысленно я с семьёй Джоуи. Покойся с миром, — написал Олдридж.

Причины смерти Джонса не называются.

Джонс выступал за мерсисайдцев с 1975 по 1978 год, выиграл с клубом два Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов), Кубок УЕФА, стал чемпионом Англии. Также он играл за «Рексем», «Челси», «Хаддерсфилд Таун», провел более 70 матчей за сборную Уэльса. Джонс завершил карьеру игрока в 1992 году.