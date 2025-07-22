Гендиректор «Ахмата» объяснил возвращение Конате в клуб

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что при возвращении нападающего Мохамеда Конате совпали желания клуба и самого футболиста.

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Конате в 2024 году покинул «Ахмат» и на правах свободного агента перешел в саудовский «Эр‑Рияд». За грозненцев нападающий провел 90 матчей, забил 34 мяча и стал лучшим бомбардиром в истории «Ахмата». В начале июля «Ахмат» заключил соглашение с игроком на три года.

— Почему решили вернуть Конате?

— Совпали желания клуба и футболиста. Он был свободен, его и вернули. Если бы не были уверены в его качествах, не вернули бы его, — передает слова Айдамирова корреспондент «Матч ТВ».