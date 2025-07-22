Зажигал в РПЛ, а теперь видит будущее и проповедует: куда пропал Питер Одемвинигие

Rusfootball.info — об удивительной истории экс-футболиста «Локомотива». Питер Одемвингие — футболист с удивительной историей. Он родился в России и в подростковом возрасте начал заниматься футболом в академии КАМАЗА из Набережных Челнов, а после был замечен ЦСКА, профессиональная карьера Одемвингие и вовсе началась на родине его отца — в Нигерии.

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В начале нулевых нигериец с российским паспортом успел позажигать во французском «Лилле» и даже забить «Милану» в Лиге чемпионов. После — вернулся в Москву, чтобы выступать за «Локомотив» и сразу начал давать результат — уже в третьей официальной игре за «железнодорожников» набрал 1+1 по системе «гол+пас» в игре с «Динамо», но скис к концу сезона и не забивал в шести матчах кряду.

Несмотря на неубедительный старт, Одемвингие в следующем сезоне стал главной звездой «Локомотива» и завоевал доверие болельщиков. 12 голов и 6 результативных передач в сезоне-2007/2008 — отличный результат. Еще больше такие цифры радовали самого Питера, который получал за каждый забитый гол по 8 тысяч долларов — об этом в интервью рассказал Николай Наумов, который в 2007 году был избран на пост президента клуба:

«У Питера Одемвингие в контракте было прописано, что он за каждый гол получает дополнительно 8 тысяч долларов. Для меня это просто дикость была! Спрашиваю: «Он один, что ли, в команде играет?» Мы потом убрали этот пункт из его контракта. Что же получается, защитнику, который весь матч умирает на поле и не забивает, ничего вообще не положено? Это же неправильно», — рассказал Наумов в интервью «Матч ТВ».

Точно неизвестно, когда этот пункт был убран из контракта Одемвингие, но если учесть, что Питер успел провести за «Локомотив» с такими цифрами два сезона, то получается, что форвард заработал лишь на забитых мячах 128 тысяч долларов.

Сам футболист признавался, что самый жирный контракт у него был именно в России, а в Англии большую часть заработка забирали налоги. Одемвингие выступал за «Локомотив» до 2010 года, а после отправился в АПЛ, где несколько лет играл за «Вест Бромвич», затем за «Сток Сити», а завершил карьеру и вовсе в индонезийском клубе «Мадура Юнайтед». По завершении карьеры Питер пропал с радаров — ни одного интервью.

В 2023 году Одемвингие приехал в Россию и дал большое интервью — оказалось, что теперь Питер увлекается гольфом, ушел в религию и изучает теорию заговора возникновения Covid-19:

«Сейчас меня просят клубы: приди на игру, сделай что-то для нашего благотворительного фонда. Я хожу, вживую общаюсь с людьми. А пресса меня сейчас совсем не интересует — мне продвигать нечего, кроме веры. Теперь бывший футболист Одемвингие — в большей степени проповедник, евангелистЯ верю в Иисуса, сына Божьего, и слово Божье. Читайте, живите как можно ближе к нему. Бог всегда поощряет тех, кто тянется к нему», - рассказал Одемвингие в интервью «Чемпионату».

После завершения профессиональной карьеры футболиста Питер перестал следить за футболом — нигериец признался, что посмотрел всего лишь три матча ЧМ-2022. Также Питер рассказал, что обладает духовными дарами — вещими снами. Бывший футболист признался, что ему снились танки в январе 2022 года, а также вспомнил о снах, которые он видел перед пандемией ковида.

Одемвингие отмечает, что сейчас много времени уделяет воспитанию детей, которые родились и выросли в Англии. Также экс-футболист рассказал о своем увлечении музыкой: