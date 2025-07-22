Стало известно, с кем "Барселона" сыграет за Кубок Жоана Гампера

«Барселона» сыграет с итальянским «Комо» в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс‑служба испанского футбольного клуба.

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Встреча пройдет 10 августа. Изначально матч должен был состояться на новом «Камп Ноу» и стать первым для «сине‑гранатовых» после завершения реконструкции арены, однако было принято решение о переносе игры на стадион Йохана Кройфа. «Комо», который в сезоне‑2024/25 занял 10‑е место в чемпионате Италии, возглавляет бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас.

Кубка Жоана Гампера — ежегодный товарищеский турнир, традиционно проходящий в августе. Он носит имя основателя «Барселоны» швейцарца Жоана Гампера (настоящее имя — Ганс‑Макс Гампер).

«Барселона» в сезоне‑2024/25 выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.