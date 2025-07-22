"Ахмат" высказался о возможном переходе Садулаева в ЦСКА

Футболист грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев не намерен переходить в московский ЦСКА. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Ранее портал "Чемпионат" сообщал, что ЦСКА возобновил переговоры с "Ахматом" по трансферу Садулаева.

"Мы не знаем ничего про переход Садулаева в ЦСКА. Он игрок "Ахмата", у него долгосрочный контракт, - сказал Айдамиров. - Он сменил номер. Если бы собирался уходить, стал бы он это делать?"

Садулаеву 25 лет, в прошедшем сезоне полузащитник провел 35 матчей за "Ахмат" в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 4 результативные передачи.