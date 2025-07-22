Булыкин: "Динамо" и ЦСКА неприятно удивили

Многого ждут от двух столичных команд, давненько не выигрывавших золото чемпионата - "Динамо" и ЦСКА. Оба клуба не скрывают своих амбиций, особенно после приглашения новых тренеров: "бело-голубых" возглавил наставник сборной Валерий Карпин, а у армейцев на место серба Марко Николича заступил Фабио Челестини из Швейцарии.

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Дебютные матчи Карпина и Челестини в Премьер-лиге у руля новых команд получились неудачными: динамовцы не сумели победить дома вернувшуюся в РПЛ калининградскую "Балтику" (1:1), в свою очередь, "красно-синие" сыграли вничью в гостях с "Оренбургом" (0:0), который за несколько дней до начала первенства попал в число участников Премьер-лиги из-за отстранения московского "Торпедо". Динамовцам и ЦСКА пора просыпаться: в отличие от них, все остальные гранды - "Краснодар", "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" - добились на выходных побед.

Своим мнением о начале чемпионата с "РГ" поделился наш постоянный эксперт, экс-форвард сборной России и "Динамо", "Локомотива", немецкого "Байера" и нидерландского "Аякса", двукратный победитель Кубка России и чемпион Нидерландов Дмитрий Булыкин.

Как вам старт сезона в целом? Кто разочаровал, кто, наоборот, порадовал?

Дмитрий Булыкин: Сложно судить по первым матчам. Но если разбирать конкретно каждую команду, то приятно было смотреть на "Локомотив", который вышел с десятью россиянами на поле и разгромил "Сочи". "Зениту" пришлось очень тяжело, однако он все же взял свое. Неприятно удивили ничьи "Динамо" и ЦСКА. Наверняка все ожидали, что они наберут по три очка - у обоих клубов большие амбиции. Если честно, ждал большего от "Динамо". "Краснодар", не показав яркого футбола, разгромил "Пари НН". Что касается "Спартака" - то, как всегда, так больше околофутбольных разговоров, все обсуждают судейские решения. В целом же, первый тур - втягивающий. Пока рано ставить оценки, надо дождаться хотя бы конца августа.

Нет ощущения, что условные середняки перестали бояться грандов?

Дмитрий Булыкин: Это просто начало сезона, все середняки хотят проявить себя с наилучшей стороны. Скоро все встанет на свои места. Та же "Балтика" во многом за счет беготни, физической готовности, смогла остановить "Динамо". Дальше так делать будет намного сложнее - и тогда будут совершенно иные результаты.

"Краснодар" готов отстоять титул? Немногие верят, что им удастся второй год подряд стать чемпионами.

Дмитрий Булыкин: По матчу с "Пари НН" могу сказать следующее: у нижегородцев кто в лес, кто по дрова. Вспомните автогол Александрова - это же чистое невезение. "Краснодар" молодцы, поскольку команда выиграла без особого напряга. Краснодарцам не помешает усиление, хотя и нынешний их состав позволяет биться за титул. Второй сезон после завоевания золота - всегда очень тяжелый. Я бы посоветовал футболистам Мурада Мусаева забыть прошлый чемпионат и заново настроиться на борьбу. В нашем первенстве все непредсказуемо.

В центральном матче второго тура "Краснодар" примет "Локомотив". У москвичей есть шансы на победу?

Дмитрий Булыкин: Это будет отличная проверка для "железнодорожников". Подбор игроков у "Локомотива" очень хороший. Меня особенно радует, что тренер Галактионов доверяет россиянам. В стартовом составе выходит только один легионер - и то очень крепкий защитник, футболист сборной Мексики Сесар Монтес. У "Локомотива" есть все, чтобы бороться за трофеи - их уже давно не было у клуба. Никто не простит отсутствия мотивации или нежелания выкладываться - команде Галактионова нужно в нынешнем сезоне показать, чего она стоит.