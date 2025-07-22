В "Ахмате" высказались по поводу ужесточения лимита на легионеров

Российские игроки должны доказывать свое право выходить на поле в своих клубах путем конкуренции с сильными футболистами, поэтому ужесточать лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не нужно. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

"Искусственный лимит никому на пользу не идет. Если нам нужны такие футболисты, как Матвей Кисляк и Алексей Батраков, то им нужна конкуренция против сильных игроков. Пускай выходят, борются и доказывают, что они сильнее. Если мы ограничим заявку, то они попадут автоматически, а это путь в никуда", - сказал Айдамиров.

С сезона-2022/23 в РПЛ клубы не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров. Игроки из ЕАЭС в число легионеров не входят. Согласно данным РФС, страны ЕАЭС представляют 26% футболистов, легионерами считаются 5%.