Полузащитник "Атлетико" перейдет в бразильский клуб

Сауль Ньигес продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

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Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что испанский полузащитник, покидающий «Атлетико», перейдет во «Фламенго».

Сауль согласовал с бразильским клубом контракт на 3,5 года – ожидается, что футболист вылетит в Рио-де-Жанейро для завершения сделки в среду.

Ранее Сауль был близок к переходу в «Трабзонспор», но в итоге отказал турецкому клубу по семейному решению.