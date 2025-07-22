Полузащитник "Атлетико" перейдет в бразильский клуб

Сауль перейдет во «Фламенго», контракт – на 3,5 года. Хавбек «Атлетико» ранее отказал «Трабзонспору»
Сауль Ньигес продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что испанский полузащитник, покидающий «Атлетико», перейдет во «Фламенго».
Сауль согласовал с бразильским клубом контракт на 3,5 года – ожидается, что футболист вылетит в Рио-де-Жанейро для завершения сделки в среду.
Ранее Сауль был близок к переходу в «Трабзонспор», но в итоге отказал турецкому клубу по семейному решению.