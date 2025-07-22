Газзаев назвал команду, которая может стать открытием РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что калининградская «Балтика» может стать открытием Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.ru.

«Балтика» только вышла в РПЛ, но уже стала показывать достойную игру. Если команда будет играть на таком уровне, как в матче с «Динамо», то может стать открытием этого сезона», — сказал Газзаев.

«Динамо» в первом туре РПЛ сыграло вничью с калининградской «Балтикой». «Балтика» открыла счет в матче: на 12-й минуте отличился Брайан Хиль. Бело-голубые отыгрались в начале второго тайма: Хуан Хосе Касерес сравнял счет после углового.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.