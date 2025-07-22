Дмитрий Тихий рассказал, почему решил продолжить карьеру в Турции

Защитник Дмитрий Тихий высказался о переходе в турецкий "Серик Беледиеспор".

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"Никаких секретов нет, почему я переехал играть в Турцию — "Серик" возглавил Сергей Николаевич Юран. Он и пригласил меня в команду. Когда он приехал в Турцию, мы созвонились. Поговорили и я практически без раздумий принял его приглашение. Никаких сомнений у меня не было", - приводит слова Тихого "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что российский бизнесмен Туфан Садыгов приобрел акции турецкого "Серик Беледиеспора", позже клуб объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера. К команде присоединилось несколько российских футболистов - Дмитрий Тихий, Илья Садыгов и Кирилл Гоцук.

Напомним, что ранее Туфан Садыгов был инвестором подмосковных "Химок", которые летом объявили о прекращении своего существования. Клуб не смог пройти процедуру лицензирования для участия в РПЛ из-за финансовых проблем.