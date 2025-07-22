КДК РФС рассмотрит матерные кричалки фанатов «Торпедо» в адрес тренера Кононова

Матерные выражения болельщиков московского футбольного клуба «Торпедо» в адрес главного тренера команды Олега Кононова будут рассмотрены на заседании контрольно‑дисциплинарного комитета РФС, заявил «Матч ТВ» глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча первого тура ПАРИ Первой лиги «Торпедо» — «Челябинск» (2:3) состоялась в Химках в воскресенье.

— Болельщики «Торпедо» скандировали матерные выражения в адрес главного тренера команды Олега Кононова. Комитет рассмотрит этот эпизод, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Также глава КДК РФС отметил, что матч первого тура МИР РПЛ «Оренбург» — ЦСКА прошел без нарушений дисциплинарного регламента.

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