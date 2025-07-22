Мостовой поделился мнением о работе арбитров в РПЛ

Александр Мостовой: «Судьи всегда будут ошибаться – 95% не играли. Я сидел в комнате ВАР с арбитрами – они говорят, что пенальти, а я, игравший на высочайшем уровне, его не увидел»
Александр Мостовой поделился мнением относительно работы арбитров в РПЛ.
«ВАР ввели для помощи, а они даже так разобраться не могут. Уже не первый сезон даже с помощью ассистентов не могут принять верное решение. Проблема в том, что 95% судей не играли в футбол, поэтому они всегда будут ошибаться. Я на каком-то мероприятии сидел в комнате ВАР с четырьмя судьями. Они мне четверо говорят, что в эпизоде был пенальти, а я, единственный поиграл в футбол на высочайшем уровне, и не увидел там пенальти. Судьи живут только по правилам, нюансов они не знают», – сказал бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.
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