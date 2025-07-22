«Реал» не хочет раздувать ведомость из-за Винисиуса

«Реал» ради Винисиуса не хочет нарушать систему зарплат. Окружение бразильца считает большой подписной бонус Мбаппе при переходе частью его зарплаты
«Реал» не хочет раздувать зарплатную ведомость из-за Винисиуса.
Как передает As, стороны работают над продлением контракта.
По текущему соглашению, рассчитаному до 2027 года, бразилец получает в среднем 15 млн евро в год после налогов. Выплаты имеют прогрессирующий характер (меньше в начале, больше в конце). Всего контракт принесет футболисту 150 млн евро за пять сезонов.
Кроме того, победа в премии The Best добавила к доходу Винисиуса еще по 2 млн в год.
По словам источника, «Реал» не хочет нарушать внутреннюю зарплатную иерархию ради Винисиуса. В клубе стараются избежать конфликта с Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом.
Если Винисиус по новому контракту получит больше 15 миллионов в год «чистыми», он будет зарабатывать больше, чем Мбаппе. Тогда появятся опасения, что и француз, и англичанин придут просить повышения.
Однако в окружении Винисиуса считают, что подписной бонус, полученный Мбаппе при переходе, может считаться скрытой зарплатой, если разделить ее на пять лет контракта.
Отмечается, что Винисиус хочет остаться в «Реале», но рассчитывает на зарплату, соответствующую его достижениям. Игрок не стал рассматривать предложение из Саудовской Аравии.
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«Реал» ради Винисиуса не хочет нарушать систему зарплат. Окружение бразильца считает большой подписной бонус Мбаппе при переходе частью его зарплаты
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Сергеев о переходе в «Динамо»: «Ни в «Спартак», ни в «Зенит» не гнался. Все решилось так, как я и хотел, слава богу»
«Реал» ради Винисиуса не хочет нарушать систему зарплат. Окружение бразильца считает большой подписной бонус Мбаппе при переходе частью его зарплаты