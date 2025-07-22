«Реал» не хочет раздувать ведомость из-за Винисиуса

«Реал» не хочет раздувать зарплатную ведомость из-за Винисиуса.

Как передает As, стороны работают над продлением контракта.

По текущему соглашению, рассчитаному до 2027 года, бразилец получает в среднем 15 млн евро в год после налогов. Выплаты имеют прогрессирующий характер (меньше в начале, больше в конце). Всего контракт принесет футболисту 150 млн евро за пять сезонов.

Кроме того, победа в премии The Best добавила к доходу Винисиуса еще по 2 млн в год.

По словам источника, «Реал» не хочет нарушать внутреннюю зарплатную иерархию ради Винисиуса. В клубе стараются избежать конфликта с Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом.

Если Винисиус по новому контракту получит больше 15 миллионов в год «чистыми», он будет зарабатывать больше, чем Мбаппе. Тогда появятся опасения, что и француз, и англичанин придут просить повышения.

Однако в окружении Винисиуса считают, что подписной бонус, полученный Мбаппе при переходе, может считаться скрытой зарплатой, если разделить ее на пять лет контракта.

Отмечается, что Винисиус хочет остаться в «Реале», но рассчитывает на зарплату, соответствующую его достижениям. Игрок не стал рассматривать предложение из Саудовской Аравии.