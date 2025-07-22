В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном переходе Пальцева в "Спартак"

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о возможном уходе Валентина Пальцева.

"Пальцев заслуживает играть в больших клубах РПЛ. Он хороший футболист. У меня есть информация по интересу "Спартака", но до поры до времени это не может быть информацией, потому что нет конкретных вещей", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев в ближайшее время может перейти в московский "Спартак" за 4-5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Валентин Пальцев провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 34 матча и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с махачкалинским клубом рассчитан до июня 2026 года. Ранее защитник выступал за КАМАЗ.

В 1 туре РПЛ "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0.