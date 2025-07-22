Сергеев о переходе в «Динамо»: «Ни в «Спартак», ни в «Зенит» не гнался. Все решилось так, как я и хотел, слава богу»
Иван Сергеев объяснил решение перейти в «Динамо».
«Поехал к родителям в отпуск, и не успел я отдохнуть, как начались переговоры. Слава богу, что все решилось именно так, как я хотел. Посоветовался с родными и близкими, и решил выбрать «Динамо». Рад, что все это закончилось, сейчас с полной уверенностью готовлюсь помогать клубу. Можно сказать, что были сложные переговоры, но через это проходят все футболисты. Не надо на этом зацикливаться. Мне привычна структура Валерия Карпина, что он требует, так что это тоже повлияло на переход. Не гнался ни в «Спартак», ни в «Зенит», рад, что сложился переход в «Динамо», – сказал форвард Сергеев в программе «Футбол России».
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