Черданцев высказался о будущем Станковича в «Спартаке»

Черданцев о «Спартаке»: «Станкович отработает контракт до конца, получит интересное предложение из Европы и уедет. Не случится такого, чтобы с ним расстались по ходу чемпионата»
Георгий Черданцев высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».
Сербский специалист ранее продлил соглашение с красно-белыми до 2027 года.
– Вас удивило, что «Спартак» оставил Деяна Станковича на своем посту? Надолго ли задержится серб в клубе?
– Совершенно не удивило, что Станковича оставили.
Невозможно менять тренеров каждый год – так не напасешься ни тренеров, ни игроков, чтобы они постоянно подстраивались под нового человека.
Куплены определенные люди, многие из них приходили в «Спартак» под Станковича, либо серб как-то лично настаивал, чтобы эти трансферы состоялись.
Хорошо, вот ушел Станкович – а дальше что? Остается обойма из целого ряда футболистов с большими контрактами, за которых заплатили большие деньги.
Приходит новый тренер к руководству клуба и говорит: вот этих всех, пожалуйста, уберите, потому что они мне не подходят, и возьмите новых.
А найти тренера, который придет и будет работать с тем материалом, который у него есть – такого почти не бывает.
Что касается того, сколько Станкович продержится – вы же видели, что произошло с Николичем, который должен был готовить к сезону ЦСКА, а потом взял и исчез.
Думаю, Станкович отработает контракт до конца, получит более интересное предложение из Европы и уедет. Такого, чтобы с ним расстались по ходу чемпионата, думаю, не случится.
Вряд ли «Спартак» будет играть настолько плохо, чтобы как при Абаскале, идти в районе десятого места, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Черданцев о «Спартаке»: «Станкович отработает контракт до конца, получит интересное предложение из Европы и уедет. Не случится такого, чтобы с ним расстались по ходу чемпионата»
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