Агент об уходе Чернова из «Спартака»: «Будет аренда, скорее всего. Станкович делает ставку на других игроков, относимся с пониманием»

Sports.ru

Никита Чернов близок к уходу из «Спартака». «Мы прорабатываем варианты перехода в другой клуб. Скорее всего, это будет аренда. Пока не могу сказать ничего более конкретно. Работаем над этим вариантом, поскольку Станкович делает ставку на других футболистов. Никакого конфликта нет, ни в одном клубе до этого Никита не вступал в конфликт с тренерами. Деян делает ставку на других ребят, относимся к этому с пониманием», – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев.

Агент прокомментировал ухода Чернова из «Спартака»
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