Агент прокомментировал ухода Чернова из «Спартака»

Никита Чернов близок к уходу из «Спартака». «Мы прорабатываем варианты перехода в другой клуб. Скорее всего, это будет аренда. Пока не могу сказать ничего более конкретно. Работаем над этим вариантом, поскольку Станкович делает ставку на других футболистов. Никакого конфликта нет, ни в одном клубе до этого Никита не вступал в конфликт с тренерами. Деян делает ставку на других ребят, относимся к этому с пониманием», – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев.

© Sports.ru