Агент прокомментировал ухода Чернова из «Спартака»

Агент об уходе Чернова из «Спартака»: «Будет аренда, скорее всего. Станкович делает ставку на других игроков, относимся с пониманием»
Никита Чернов близок к уходу из «Спартака». «Мы прорабатываем варианты перехода в другой клуб. Скорее всего, это будет аренда. Пока не могу сказать ничего более конкретно. Работаем над этим вариантом, поскольку Станкович делает ставку на других футболистов. Никакого конфликта нет, ни в одном клубе до этого Никита не вступал в конфликт с тренерами. Деян делает ставку на других ребят, относимся к этому с пониманием», – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев.
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Мюллер продолжит карьеру в МЛС. Экс-хавбек «Баварии» интересен «Лос-Анджелесу» и еще одному клубу
КХЛ: «Контракт «Авангарда» и Ткачева расторгнут по инициативе клуба с обязательством по выплате игроку компенсации. Соблюдены все правила и нормы регламента»