«Зенит» отдаст полузащитника в бесплатную аренду в «Крылья Советов»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов близок к переходу в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона. Самарцы при этом не будут платить за аренду хавбека. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов, данную информацию подтверждают источники «Чемпионата».

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Отмечается, что часть зарплаты (3 млн рублей в месяц) футболисту будут платить «Крылья», ещё часть — «Зенит». Действующий контракт Ахметова с санкт-петербургским клубом рассчитан до конца июня следующего года. Карпов сообщает, что продлевать соглашение с опытным футболистом сине-бело-голубые не собираются.

В матче 1-го тура РПЛ нынешнего сезона «Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» (1:1).