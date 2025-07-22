Григорян рассказал, кто из футболистов может ярко провести сезон в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» заявил, что полузащитник «Зенита» Жерсон, футболисты «Балтики» Брайан Хиль и Кевин Андраде, а также хавбек «Сочи» Мартин Крамарич могут проявить себя в этом сезоне МИР РПЛ.

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В первом туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Жерсон вышел на поле во втором тайме и дебютировал за петербургскую команду. «Балтика» на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Хиль забил гол, Андраде отыграл весь матч. «Сочи» на выезде проиграл «Локомотиву» (0:3), Крамарич вышел в стартовом составе и сыграл 89 минут.

— Кто, по вашему мнению, может отлично провести первый сезон в РПЛ?