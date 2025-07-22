Григорян рассказал, кто из футболистов может ярко провести сезон в РПЛ
Российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» заявил, что полузащитник «Зенита» Жерсон, футболисты «Балтики» Брайан Хиль и Кевин Андраде, а также хавбек «Сочи» Мартин Крамарич могут проявить себя в этом сезоне МИР РПЛ.
В первом туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Жерсон вышел на поле во втором тайме и дебютировал за петербургскую команду. «Балтика» на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Хиль забил гол, Андраде отыграл весь матч. «Сочи» на выезде проиграл «Локомотиву» (0:3), Крамарич вышел в стартовом составе и сыграл 89 минут.
— Кто, по вашему мнению, может отлично провести первый сезон в РПЛ?
— Буду банален, больше всего шансов запомниться у Жерсона. Давайте оценим первый тур чемпионата… Бразилец вышел на позицию центрального полузащитника, и игра «Зенита» стала солидной. Одно его появление повлияло. Это говорит об уровне игрока. Я думаю, что больше всего шансов проявить себя ярко в этом сезоне именно у Жерсона. В «Балтике» есть нападающий Хиль и центральный защитник Андраде. Оба футболиста тоже могут ярко себя проявить, у них даже есть шанс получить приглашение в российские топ‑клубы. Если брать «Сочи», то в их составе есть Крамарич. Он уже играл в премьер‑лиге. Я думаю, это очень квалифицированный и креативный игрок. Он тоже может провести достаточно яркий сезон, — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
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