«Интер» продает сына Станковича Александара в «Брюгге» за 10 млн евро с опцией обратного выкупа
«Интер» продает сына Деяна Станковича в «Брюгге».
Клубы достигли соглашения по трансферу Александара Станковича. Сумма сделки составит 10 миллионов евро, предусмотрена опция обратного выкупа – 22 миллиона в 2026 году и 25 миллионов в 2027-м, сообщает Джанлуиджи Лонгари из Sportitalia.
19-летний полузащитник является сыном экс-игрока «Интера» и нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Прошлый сезон младший Станкович провел в аренде в «Люцерне».
Напомним, что в июне «Интер» продал другого сына Станковича – вратаря Филипа – «Венеции» за 2 млн евро.
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Мюллер продолжит карьеру в МЛС. Экс-хавбек «Баварии» интересен «Лос-Анджелесу» и еще одному клубу
КХЛ: «Контракт «Авангарда» и Ткачева расторгнут по инициативе клуба с обязательством по выплате игроку компенсации. Соблюдены все правила и нормы регламента»