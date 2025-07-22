«Интер» продает сына Станковича

«Интер» продает сына Деяна Станковича в «Брюгге».

Клубы достигли соглашения по трансферу Александара Станковича. Сумма сделки составит 10 миллионов евро, предусмотрена опция обратного выкупа – 22 миллиона в 2026 году и 25 миллионов в 2027-м, сообщает Джанлуиджи Лонгари из Sportitalia.

19-летний полузащитник является сыном экс-игрока «Интера» и нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Прошлый сезон младший Станкович провел в аренде в «Люцерне».

Напомним, что в июне «Интер» продал другого сына Станковича – вратаря Филипа – «Венеции» за 2 млн евро.