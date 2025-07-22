Турецкий клуб Юрана объявил о переходе еще одного российского футболиста

Бывший полузащитник «Химок» Илья Берковский перешёл в турецкий клуб «Серик Беледиеспор», сообщается на странице клуба в социальной сети Х. Соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года.

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«Наш клуб заключил двухлетний контракт с полузащитником Ильёй Берковским, выступавшим за «Химки» в прошлом сезоне. Добро пожаловать в нашу семью, Илья», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

«Серик Беледиеспор» в сезоне‑2025/2026 будет играть во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. Клуб возглавляет российский тренер Сергей Юран, ранее «Серик» также объявил о переходе экс-защитников «Пари НН» Кирилла Гоцука и Дмитрия Тихого, а также экс-форварда «Химок» Ильи Садыгова.