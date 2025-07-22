Получивший российский паспорт футболист «Зенита» рассказал о мечте играть за Бразилию

Получивший российский паспорт футболист «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о мечте играть за сборную Бразилии. Его слова во вторник, 22 июля, приводит Metaratings.

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«Повторю то, что уже говорил не раз и честно сказал сразу, как возникла тема обсуждения: я все еще не потерял мечту вернуться в сборную Бразилии», — заявил Сантос. По его словам, об этом же мечтает любой бразильский футболист.

В 2016 году Сантос в составе сборной Бразилии выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Позднее он вызывался и в основную сборную страны.

В марте главный тренер сборной России Валерий Карпин отказался вызывать Сантоса в команду. Специалист объяснил решение возрастом 31-летнего футболиста.

Сантос получил российское гражданство в октябре 2024 года, перестал считаться легионером в чемпионате России и имеет право выступать за сборную страны. За «Зенит» он играет с 2019 года.